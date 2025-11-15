Éric Zemmour : Après le scandale, la réponse cash d’un club de football !

Au cours des derniers jours, Éric Zemmour était présent en Gironde pour une séance dédicace de son dernier ouvrage, et à l’occasion, le candidat à la présidentielle de 2022 s’est vu offert un maillot des Girondins de Bordeaux. Ce samedi, le club bordelais a sèchement répondu sur les réseaux sociaux.
Présent en Gironde au cours des derniers jours pour une séance de dédicaces autour de son dernier ouvrage intitulé « La messe n’est pas dite », Éric Zemmour a reçu un drôle de cadeau. Un jeune homme lui a ainsi offert un maillot des Girondins de Bordeaux. Un présent qu’a apprécié le président de Reconquête.
Éric Zemmour s’affiche avec un maillot de Bordeaux
« Ça, c’est un cadeau ! En souvenir de la grande équipe des Girondins de Bordeaux », a ainsi déclaré Éric Zemmour sur ses réseaux sociaux, portant le maillot offert. Cependant, cet enthousiasme n’a pas été partagé par le club bordelais. Ce samedi, les Girondins ont répondu sèchement à l’homme politique à travers un communiqué publié en ligne.
La réponse amère des Girondins
« Le maillot des Girondins, c’est celui d’un club populaire, ouvert, solidaire et inclusif, porté par toutes et tous, sans distinction. Il ne sera jamais l’outil de celles et ceux qui cherchent à diviser », écrit ainsi l’ancien géant du football français.