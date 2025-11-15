Éric Zemmour : Après le scandale, la réponse cash d’un club de football !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des derniers jours, Éric Zemmour était présent en Gironde pour une séance dédicace de son dernier ouvrage, et à l’occasion, le candidat à la présidentielle de 2022 s’est vu offert un maillot des Girondins de Bordeaux. Ce samedi, le club bordelais a sèchement répondu sur les réseaux sociaux.

Présent en Gironde au cours des derniers jours pour une séance de dédicaces autour de son dernier ouvrage intitulé « La messe n’est pas dite », Éric Zemmour a reçu un drôle de cadeau. Un jeune homme lui a ainsi offert un maillot des Girondins de Bordeaux. Un présent qu’a apprécié le président de Reconquête.

Éric Zemmour s’affiche avec un maillot de Bordeaux « Ça, c’est un cadeau ! En souvenir de la grande équipe des Girondins de Bordeaux », a ainsi déclaré Éric Zemmour sur ses réseaux sociaux, portant le maillot offert. Cependant, cet enthousiasme n’a pas été partagé par le club bordelais. Ce samedi, les Girondins ont répondu sèchement à l’homme politique à travers un communiqué publié en ligne.