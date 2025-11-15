Chevalier - PSG : Le gros coup dur à cause de Lamine Yamal ?

Alexis Brunet

Ce dimanche contre l’Azerbaïdjan, Lucas Chevalier devrait enfin connaître sa première titularisation avec l’équipe de France. Le gardien du PSG aurait toutefois pu fêter sa grande première plus tôt, lors du match pour la troisième place en Ligue des Nations, mais Lamine Yamal avait indirectement retardé l’échéance lorsque la Roja s’était imposée contre les Bleus (5-4). Explications.

Après avoir composté son billet pour la Coupe du monde jeudi soir contre l'Ukraine (4-0), l’équipe de France affronte l’Azerbaïdjan dimanche. À cette occasion, Didier Deschamps va procéder à de nombreux changements dans son onze titulaire et cela devrait profiter à Lucas Chevalier.

Grande première pour Lucas Chevalier Présent ce samedi en conférence de presse, Didier Deschamps a notamment confirmé que Lucas Chevalier serait titulaire face à l’Azerbaïdjan à la place de Mike Maignan. Le gardien de but du PSG va donc connaître sa première titularisation avec l’équipe de France. « Je vais être amené à faire beaucoup de changements parce que je pense que c'est le moment de le faire. On a joué il y a trois jours (4-0 contre l'Ukraine), on a eu un très long déplacement, il y a des joueurs que je veux voir. Lucas Chevalier sera concerné notamment. Après, je n'ai pas la même analyse que vous sur ses difficultés. Les 22 joueurs seront concernés par la dernière séance ce samedi soir. Il n'y a pas de problèmes rédhibitoires pour les joueurs », a déclaré le sélectionneur, rapporté par L’Équipe.