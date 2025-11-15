Surprise, Pogba prépare un coup à la Benzema ?

Amadou Diawara

Paul Pogba n'a pas porté le maillot de l'équipe de France depuis le 29 mars 2022. Transférée à l'AS Monaco lors du dernier mercato estival, la Pioche espère pouvoir disputer la Coupe du Monde 2026 avec les Bleus. S'il réussit cet exploit, il imiterait Karim Benzema et N'Golo Kanté.

Contrôlé positif à la testostérone, Paul Pogba a été suspendu pendant 18 mois pour dopage. Autorisée à rejouer au football depuis le mois de mars, la Pioche a signé à l'AS Monaco lors du dernier mercato estival.

Pogba : Un retour fracassant pour le Mondial ? Depuis son transfert à l'AS Monaco, Paul Pogba n'a pas disputé la moindre minute sous ses nouvelles couleurs. Peu épargné par les pépins physiques, le milieu de terrain de 32 ans doit encore patienter avant de pouvoir lancer sa saison 2025-2026. Malgré tout, Paul Pogba espère toujours retrouver l'équipe de France pour disputer la Coupe du Monde 2026.