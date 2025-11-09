Pogba : Rabiot annonce un miracle !

Ecarté pendant de longs mois des terrains en raison d'une suspension pour dopage, Paul Pogba a trouvé un nouveau club cet été lors du mercato. En effet le milieu de terrain a débarqué à l'AS Monaco et il est tout proche de faire son retour à la compétition. Selon Adrien Rabiot, il est ravi d'avoir réussi à relancer sa carrière.
De retour à la Juventus en 2022, Paul Pogba a été freiné par les blessures et il a ensuite été suspendu pour dopage. Sa dernière apparition sur le terrain remonte à septembre 2023. Pour relancer sa carrière, le Français devait trouver un nouveau club et c'est finalement à Monaco qu'il a posé ses valises. Toujours dans l'attente de rejouer.
« Ce n’était pas donné, ce n’était pas simple »
A 32 ans, Paul Pogba n'a pas abandonné l'idée de continuer à jouer au football dans un club qui reçoit une bonne exposition. Le joueur français nourrit de grandes ambitions mais ce n'était pas évident de trouver un nouveau club. « Il me disait qu’il était content de sa situation, d’avoir trouvé quelque chose. Ce n’était pas donné, ce n’était pas simple. C’est une bonne personne. Il a traversé des épreuves difficiles » dit-il dans Téléfoot.
Pogba va faire son retour
Après autant de temps passé hors des terrains, Paul Pogba prépare son retour à la compétition avec minutie depuis des mois. Le club ne veut pas le lancer trop tôt pour éviter une rechute. Ces derniers jours, un retour après la trêve est évoqué.