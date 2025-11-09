Pogba : Rabiot annonce un miracle !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ecarté pendant de longs mois des terrains en raison d'une suspension pour dopage, Paul Pogba a trouvé un nouveau club cet été lors du mercato. En effet le milieu de terrain a débarqué à l'AS Monaco et il est tout proche de faire son retour à la compétition. Selon Adrien Rabiot, il est ravi d'avoir réussi à relancer sa carrière.

De retour à la Juventus en 2022, Paul Pogba a été freiné par les blessures et il a ensuite été suspendu pour dopage. Sa dernière apparition sur le terrain remonte à septembre 2023. Pour relancer sa carrière, le Français devait trouver un nouveau club et c'est finalement à Monaco qu'il a posé ses valises. Toujours dans l'attente de rejouer.

« Ce n’était pas donné, ce n’était pas simple » A 32 ans, Paul Pogba n'a pas abandonné l'idée de continuer à jouer au football dans un club qui reçoit une bonne exposition. Le joueur français nourrit de grandes ambitions mais ce n'était pas évident de trouver un nouveau club. « Il me disait qu’il était content de sa situation, d’avoir trouvé quelque chose. Ce n’était pas donné, ce n’était pas simple. C’est une bonne personne. Il a traversé des épreuves difficiles » dit-il dans Téléfoot.