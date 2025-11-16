Transfert à l’OM : Les galères débutent après avoir signé !

Aujourd’hui à l’OM, Bilal Nadir a été recruté en 2021 par le club phocéen. Débarqué en provenance de l’OGC Nice, le milieu offensif a donc posé ses valises sur la Canebière, un nouvel environnement auquel il a fallu s’habituer. Et comme Nadir a pu l’expliquer, après s’être engagé avec l’OM, ça n’a pas été totalement facile pour lui.
« J’ai directement adhéré au projet, j’ai dit oui. Il n’y avait pas d’hésitation parce que Marseille c’est le club phare de la région ». Recruté par l’OM en 2021 en provenance de l’OGC Nice, Bilal Nadir n’a donc pas hésité à dire oui au club phocéen. Le retour à la réalité a ensuite été dur pour le désormais Marseillais. En effet, il a fallu s’adapter à cette nouvelle vie. Le début des problèmes pour Nadir.
« C’était la première fois que je vivais tout seul »
Pour les médias de l’OM, Bilal Nadir a confié ses difficultés à son arrivée à Marseille. Le joueur de Roberto De Zerbi a alors fait savoir : « Comment s’est passée mon intégration ? Difficile. C’était la première fois que je vivais tout seul. Beaucoup de chose ont changé ».
« C’était un peu compliqué »
« Je devais faire mes courses tout seul, m’occuper de l’appartement seul, pareil pour les déplacements. C’était un peu compliqué. Première saison, j’alternais beaucoup entre la réserve, les U19 et l’équipe première, c’était difficile à gérer », a poursuivi Bilal Nadir.