Mercato : Gros retour à l’OM, il vit un véritable cauchemar !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, l’OM décidait de se séparer de Luis Henrique. Malgré une belle saison sous les ordres de Roberto De Zerbi, l’ailier brésilien rejoignait l’Inter contre un beau chèque de 23M€. Récemment, certaines sources ont indiqué que le joueur de 23 ans pourrait retourner à Marseille, alors que ce dernier vit un véritable calvaire en Italie.

Il s’agit d’une très belle vente réalisée par l’OM. Cet été, le club phocéen se séparait de Luis Henrique contre un montant de 23M€. Le joueur de 23 ans s’engageait en faveur de l’Inter Milan, qui venait tout juste de changer d’entraîneur.

Luis Henrique proposé à l’OM Mais sous les ordres de Christian Chivu, rien ne se passe comme prévu pour le Brésilien. N’ayant été titulaire qu’à deux reprises, Luis Henrique ne parvient clairement pas à convaincre en Italie. Si bien que dernièrement, Foot Mercato a révélé que l’ailier a été proposé… à l’OM ! Selon le média, l’Inter cherche à s’en débarrasser, et a démarché le club marseillais, mais aussi l’OL et l’AS Monaco, sans succès.