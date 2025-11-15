Mercato : Le forcing de Messi pour recruter une star du PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Repéré chez lui au Brésil, Neymar a marqué les esprits à son arrivée en Europe quand il a signé au FC Barcelone. En formant un trio d'attaque exceptionnel avec Lionel Messi et Luis Suarez, il pouvait encore s'exprimer de longues années en Catalogne. Après son départ au PSG, l'Argentin et l'Uruguayen l'ont réclamé à nouveau.

Après 4 ans passés à Barcelone, Neymar a fini par rejoindre le PSG en 2017, un transfert annoncé à 222M€. C'était à l'époque une véritable bombe mais le Brésilien s'est laissé convaincre par le projet parisien, peut-être à tort. En tout cas, ses anciens coéquipiers ont regretté son départ, à tel point que Lionel Messi voulait le revoir.

Neymar part au PSG, Lionel Messi le regrette Très apprécié par ses camarades, Neymar a fini par s'installer à Paris malgré la volonté de Lionel Messi et de Luis Suarez de le revoir au FC Barcelone. « Neymar, après être parti du Barça, m’a demandé de revenir. Il a immédiatement regretté. Quand il était à Paris ? Oui. Messi et Suarez ont tout fait pour que le Brésilien revienne » affirme Javier Bordas, ancien dirigeant du club catalan.