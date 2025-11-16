Scandale avec le PSG : L’OL en rajoute une couche !

Le 9 novembre dernier, l’OL s’inclinait au bout du temps additionnel face au PSG (2-3). Une défaite cruel pour les Gones qui ont enragé à l’issue de la rencontre. En effet, dans les rangs lyonnais, on a crié au scandale, affirme avoir été lésé par de nombreuses erreurs d’arbitrage. Du côté de l’OL, on estime que ça commence à faire beaucoup depuis le début de la saison et Nicolas Tagliafico en a rajouté une couche à ce propos.
Pour l’OL, cette rencontre face au PSG a été la goutte de trop, celle qui a fait déborder la vase. En effet, chez les Gones, on a criant au scandale concernant les erreurs d’arbitrage à répétition qui porteraient préjudice aux hommes de Paulo Fonseca. « Cette saison, on paye très cher le niveau arbitral », s’agaçait notamment Corentin Tolisso après la défaite face au PSG.
«L'aboutissement de plusieurs choses »
A Lyon, on n’est d’ailleurs toujours pas redescendu. En effet, dans un entretien accordé à AS, Nicolas Tagliafico est revenu sur ces nombreuses erreurs d’arbitrage contre l’OL, expliquant alors : « C'est l'aboutissement de plusieurs choses, pas seulement de ce match en particulier, mais de toute la saison ».
« Beaucoup de points à discuter avec les instances arbitrales »
« Nous avons le sentiment d'avoir été lésés. Nous ne sommes pas les seuls à le constater sur d'autres matchs ; nous pensons qu'il y a beaucoup de points à discuter avec les instances arbitrales : les décisions prises, l'intervention de la VAR également. C'est une combinaison de facteurs qui a finalement fait nous échapper un match que nous avons pourtant joué au mieux », a ajouté le latéral argentin de l’OL.