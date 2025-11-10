Un «très bon joueur» à l’OL : L’annonce inattendue !

Pierrick Levallet

Après la blessure de Malick Fofana, l’OL a été contraint de trouver des solutions. Paulo Fonseca semble s’être tourné vers Afonso Moreira, auteur d’un match convaincant contre le PSG ce dimanche malgré la défaite (2-3). Corentin Tolisso a d’ailleurs loué les qualités de son jeune coéquipier de 20 ans après la partie.

La blessure de Malick Fofana a été un véritable coup dur pour l’OL. Mais elle aura néanmoins permis à Afonso Moreira de se révéler un peu plus. En l’absence de l’international belge, Paulo Fonseca mise sur l’ailier portugais. Et ce dernier a délivré une prestation plutôt convaincante contre le PSG malgré la défaite ce dimanche (2-3).

«C’est très positif, il enchaîne les performances» Corentin Tolisso n’a d’ailleurs pas manqué de louer les qualités de son coéquipier après la partie. « Son match fait partie des choses à retenir. Afonso est un très bon joueur qui donne beaucoup dans le travail au quotidien et qui est récompensé en ce moment. Depuis que Malick est blessé, il a beaucoup de temps de jeu, il a la confiance du coach mais aussi la nôtre donc il faut qu’il continue comme ça, c’est très positif, il enchaîne les performances » a expliqué le capitaine de l’OL dans des propos rapportés par L’Equipe.