Transfert à l'OL : «Luis Enrique me voulait», la révélation inattendue !

Ayant fait les beaux jours de l'OL pendant quatre saisons dans le groupe professionnel, Samuel Umtiti à quitté Lyon à l'été 2016 où il avait passé les 21 années précédentes de sa vie. Direction le FC Barcelone grâce à l'impulsion d'un certain Luis Enrique qui gère aujourd'hui l'effectif du Paris Saint-Germain.
Luis Enrique est aujourd'hui l'architecte d'un nouveau PSG avec le conseiller football Luis Campos. Toutefois, avant de prendre les rênes de l'équipe première du Paris Saint-Germain, le coach espagnol a notamment brillé au FC Barcelone entre 2014 et 2017. Il est le dernier entraîneur du club culé à leur avoir permis de soulever la Ligue des champions. A l'été 2016, un an avant son départ et en parallèle de la prolongation de contrat de Neymar, Enrique a mené à bien le recrutement de Samuel Umtiti.
«Je pensais que c'était une blague, vraiment»
Avant que Luis Enrique puisse concrètement discuter de son projet avec Samuel Umtiti en marge de son transfert au FC Barcelone, le champion du monde tricolore a été mis en relation avec le Barça par le biais d'un intermédiaire : Sergi Darder. « C'était à l'époque Sergi Darder avec qui je m'entendais super bien. On parlait foot, c'était tellement bien et je lui dis : « tu sais moi, je vais aller à Barcelone un jour ». Lui il me voyait et me disait, tu peux aller à Barcelone tous les jours. Et un jour, il me dit : « Sam, il y a un mec de Barcelone qui aimerait te parler. Il veut rentrer en contact avec toi ». Qu'est-ce qu'il me raconte lui, je lui dis : « prends mon numéro, fais ce que tu veux. Même si tu veux le donner au vendeur là-bas sur la plage à Barcelone tu peux, tant que je vais à Barcelone ». Et il m'a dit qu'il allait m'appeler. Je pensais que c'était une blague, vraiment ».
«Ils m'ont fait comprendre que Luis Enrique me voulait, qu'il y avait des vidéos sur moi»
Pendant son passage sur les ondes de RMC vendredi pour l'émission Génération After, Samuel Umtiti a entre autres confié que tout le monde était sur le pont au FC Barcelone pour l'accueillir dans le vestiaire. A commencer par l'entraîneur de l'époque Luis Enrique.
« Je suis chez moi et je vois un numéro espagnol qui m'appelle. On a commencé à parler, c'était en janvier 2016. Il me dit que je faisais partie de leur short-list et qu'ils ont envie de renouveler l'effectif et surtout à ce poste de défenseur central, ils recherchent un jeune joueur depuis un petit moment. Ils me mettent la pression par contre : « Sam, il faut que tu sois bon à tous les matchs ». A partir de janvier, je savais qu'ils venaient me voir à tous les matchs, et je disais rien à personne. Même pas à mes proches. Je n'en parlais pas. Parce que souvent quand tu parles de quelque chose, il se passe toujours un truc derrière de pas positif. Je n'ai rien dit, les mois sont passés, je commençais à les rencontrer petit à petit. Ils m'ont fait comprendre que Luis Enrique me voulait, qu'il y avait des vidéos sur moi depuis la Coupe du monde U20 en 2013 ».