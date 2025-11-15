Transfert à l'OL : «Luis Enrique me voulait», la révélation inattendue !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ayant fait les beaux jours de l'OL pendant quatre saisons dans le groupe professionnel, Samuel Umtiti à quitté Lyon à l'été 2016 où il avait passé les 21 années précédentes de sa vie. Direction le FC Barcelone grâce à l'impulsion d'un certain Luis Enrique qui gère aujourd'hui l'effectif du Paris Saint-Germain.

Luis Enrique est aujourd'hui l'architecte d'un nouveau PSG avec le conseiller football Luis Campos. Toutefois, avant de prendre les rênes de l'équipe première du Paris Saint-Germain, le coach espagnol a notamment brillé au FC Barcelone entre 2014 et 2017. Il est le dernier entraîneur du club culé à leur avoir permis de soulever la Ligue des champions. A l'été 2016, un an avant son départ et en parallèle de la prolongation de contrat de Neymar, Enrique a mené à bien le recrutement de Samuel Umtiti.

«Je pensais que c'était une blague, vraiment» Avant que Luis Enrique puisse concrètement discuter de son projet avec Samuel Umtiti en marge de son transfert au FC Barcelone, le champion du monde tricolore a été mis en relation avec le Barça par le biais d'un intermédiaire : Sergi Darder. « C'était à l'époque Sergi Darder avec qui je m'entendais super bien. On parlait foot, c'était tellement bien et je lui dis : « tu sais moi, je vais aller à Barcelone un jour ». Lui il me voyait et me disait, tu peux aller à Barcelone tous les jours. Et un jour, il me dit : « Sam, il y a un mec de Barcelone qui aimerait te parler. Il veut rentrer en contact avec toi ». Qu'est-ce qu'il me raconte lui, je lui dis : « prends mon numéro, fais ce que tu veux. Même si tu veux le donner au vendeur là-bas sur la plage à Barcelone tu peux, tant que je vais à Barcelone ». Et il m'a dit qu'il allait m'appeler. Je pensais que c'était une blague, vraiment ».