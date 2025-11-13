OL - Deal à 40M€ : Jackpot pour Zidane !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Transféré de l'OL à Manchester City pour un peu plus de 40M€ cet été, Rayan Cherki est en train de franchir une étape majeure pour la suite de sa carrière, et qui pourrait faire les affaires de Zinedine Zidane lorsqu'il reprendra les rênes de l'équipe de France dans quelques mois. Et Daniel Riolo annonce du lourd pour la future collaboration Zidane - Cherki.

En proie à de grosses difficultés financières, l'OL a donc été obligé de vendre Rayan Cherki (22 ans) lors du dernier mercato estival, et l'attaquant a été transféré à Manchester City pour 42M€. Il réalise un début de saison relativement prometteur avec les Skyblues et porteur d'espoir pour son futur en équipe de France. Daniel Riolo a d'ailleurs évoqué mardi soir dans l'After Foot, sur RMC Sport, la future collaboration entre Zidane et Cherki chez les Bleus, et annonce déjà du lourd.

Jackpot pour Zidane avec un grand Cherki ? « Zidane a quelque chose que Deschamps n’a pas réellement eu, c’est un joueur comme Cherki. Si Cherki confirme qu’il va devenir une sorte de 10 niveau international, si ça continue comme ça, je pense que Zidane s’appuiera sur lui. Il aime ce genre de joueur là. Pendant des années, on a été en déficit de ce côté-là », annonce Daniel Riolo.