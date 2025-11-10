L'OL en plein craquage : Les gros coups de gueule !

Ce dimanche soir, l'OL s'est incliné à domicile face au PSG (2-3). Une défaite qui laisse un terrible goût amer aux Gones. La raison ? Les nombreuses fautes d'arbitrage. S'estimant lésé depuis le début de la saison, l'OL a semble-t-il vécu la rencontre de trop face au club de la capitale. C'est ainsi que les coups de gueule se sont multipliés après le match face au PSG.
Après 12 journées de Ligue 1, l'OL est 7ème avec 20 points au compteur. Mais voilà que ça aurait pu être encore mieux sans les nombreuses fautes d'arbitrage en défaveur des Gones. Depuis le début de la saison, elles s'accumulent et ça a encore été le cas face au PSG. Suite à la défaite contre le club de la capitale, l'OL était plus remonté que jamais, estimant que c'était la goutte de trop.
« Cette saison, on paye très cher le niveau arbitral »
S'estimant lésé une nouvelle fois par l'arbitrage, l'OL a enragé après la rencontre face au PSG. Rapporté par L'Equipe, Corentin Tolisso a ainsi balancé : « Pour l'arbitrage, je n'ai pas revu toutes les images. Au-delà de tout ça, on doit faire mieux sur l'arbitrage en général car il y a des erreurs tous les week-ends. J'ai encore vu le rouge de Monaco, c'est n'importe quoi, alors que Khalis Merah à Rennes se prend une semelle énorme et il n'y a rien. On ne comprend pas tout ce qu'il se passe, il y a besoin de plus de dialogue. On nous explique des choses au début de l'année mais ce n'est pas ce qui est appliqué. Cette saison, on paye très cher le niveau arbitral ».
« On en a marre »
Directeur technique de l'OL, Matthieu Louis-Jean a lui fait savoir : « Maintenant, je suis là pour dire qu'il y a penalty de Zabarnyi, il fait main. C'est très clair. Sur Tessmann, il y a faute avant le 2e but du PSG, il (Vitinha) touche le genou, c'est extrêmement clair. On ne sait plus ce qu'il faut faire. On leur a posé des questions, on a cherché à comprendre... Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un arbitrage correct ? Ça fausse notre Championnat, on peut revenir sur le match à Rennes aussi, entre autres... l'arbitrage de M. Bastien a été une catastrophe. C'est la première fois qu'on monte aux créneaux car on est démunis. Ça fait énormément pour nous, qu'est-ce qu'on peut faire ? On se bat avec nos moyens. On nous met des rouges à tous les matches... et contre Strasbourg il a fallu 5 minutes pour expulser un Strasbourgeois qui avait fait un attentat sur Fofana qui est blessé. On en a marre ».