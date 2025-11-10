L'OL en plein craquage : Les gros coups de gueule !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche soir, l'OL s'est incliné à domicile face au PSG (2-3). Une défaite qui laisse un terrible goût amer aux Gones. La raison ? Les nombreuses fautes d'arbitrage. S'estimant lésé depuis le début de la saison, l'OL a semble-t-il vécu la rencontre de trop face au club de la capitale. C'est ainsi que les coups de gueule se sont multipliés après le match face au PSG.

Après 12 journées de Ligue 1, l'OL est 7ème avec 20 points au compteur. Mais voilà que ça aurait pu être encore mieux sans les nombreuses fautes d'arbitrage en défaveur des Gones. Depuis le début de la saison, elles s'accumulent et ça a encore été le cas face au PSG. Suite à la défaite contre le club de la capitale, l'OL était plus remonté que jamais, estimant que c'était la goutte de trop.

« Cette saison, on paye très cher le niveau arbitral » S'estimant lésé une nouvelle fois par l'arbitrage, l'OL a enragé après la rencontre face au PSG. Rapporté par L'Equipe, Corentin Tolisso a ainsi balancé : « Pour l'arbitrage, je n'ai pas revu toutes les images. Au-delà de tout ça, on doit faire mieux sur l'arbitrage en général car il y a des erreurs tous les week-ends. J'ai encore vu le rouge de Monaco, c'est n'importe quoi, alors que Khalis Merah à Rennes se prend une semelle énorme et il n'y a rien. On ne comprend pas tout ce qu'il se passe, il y a besoin de plus de dialogue. On nous explique des choses au début de l'année mais ce n'est pas ce qui est appliqué. Cette saison, on paye très cher le niveau arbitral ».