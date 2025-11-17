Mbappé : Le coup de théâtre qui va rendre fou le PSG ?

Pierrick Levallet

Entre Kylian Mbappé et le PSG, l’histoire n’est pas encore terminée. Le clan de l’attaquant du Real Madrid a rendez-vous ce lundi avec le club de la capitale aux prud’hommes pour régler le litige entre les deux parties. Le joueur de 26 ans réclame ses 55M€ et la requalification de ses CDD en CDI. Un coup de théâtre pourrait d’ailleurs retentir à ce sujet.

Le clash entre Kylian Mbappé et le PSG n’est pas encore arrivé à son terme. Ce lundi, le club de la capitale a rendez-vous avec le clan de l’attaquant du Real Madrid pour tenter de régler le litige une bonne fois pour toute. Le champion du monde 2018 continue de réclamer ses 55M€ et demande en plus la requalification de ses CDD en CDI.

Kylian Mbappé espère un coup de théâtre contre le PSG Si une loi passée en 2015 stipule que « le CDD est la norme du contrat des sportifs et entraîneurs professionnels, en raison de la nature particulière du secteur » comme le rapporte Le Parisien, et que cette dernière ne s’applique pas aux contrats signés avant cette date, Kylian Mbappé espère malgré tout un retournement de situation.