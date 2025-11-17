Clash avec le PSG : Le coup à la Rabiot de Mbappé !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Alors que la star de 26 ans a refusé de prolonger, le club de la capitale l'a placé dans son loft lors de l'été 2023. A l'instar d'Adrien Rabiot, qui avait remporté son bras de fer avec le PSG devant la justice, Kylian Mbappé souhaite que son bail soit requalifié en CDI.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a prolongé de deux saisons, plus une en option, en 2022. Alors que la star de 26 ans a refusé d'activer la clause pour étendre son bail jusqu'au 30 juin 2025, la direction parisienne a pris une décision radicale. En effet, Kylian Mbappé a été placé dans le loft du PSG durant l'été 2023, et ce, jusqu'à ce qu'un arrangement soit trouvé. Refusant catégoriquement de voir son ancien numéro 7 partir pour 0€ le 1er juillet 2024, l'écurie rouge et bleu l'aurait convaincu de renoncer à certaines primes.

Rabiot a remporté sa bataille judiciaire contre le PSG Transféré au Real Madrid lors de l'été 2024, Kylian Mbappé a saisi la justice pour réparer son préjudice, notamment celui d'avoir été placé dans un loft pendant quelques semaines. A en croire L'Equipe, le numéro 10 de Xabi Alonso tente un coup à la Adrien Rabiot pour obtenir gain de cause dans cette affaire.