Grosses tensions avec le clan Mbappé, la police intervient !

Depuis juillet 2024, Kylian Mbappé est propriétaire à 80 % du SM Caen. Depuis son rachat, le club normand ne cesse de couler, avec ce samedi, une élimination précoce en Coupe de France. Alors que les supporters sont de plus en plus en colère à l’égard de la direction, la police a été forcée d’intervenir ce samedi soir.

Rien ne va plus du côté du SM Caen. Le club détenu par Kylian Mbappé continue de s’enfoncer après sa terrible relégation en national la saison passée. Ce samedi soir, le club normand a subi un nouveau coup dur avec une élimination précoce en Coupe de France.

Les proches du clan Mbappé critiqués à Caen En effet, Caen a été éliminé par Bayeux, petit pensionnaire de Régional 1 (3-2) à l’occasion du 7ème tour de la compétition. Une véritable humiliation pour les supporters caennais, qui en ont ras-le-bol. D’après le Parisien, les silences du responsable du recrutement Reda Hammache et du président Ziad Hammoud, tous deux proches du clan Mbappé, irritent sérieusement les plus fervents supporters.