Kylian Mbappé de retour à Paris : L’incroyable coup qu’il n’avait pas vu venir !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Auteur d’un doublé contre l’Ukraine jeudi soir, sur la pelouse du Parc des Princes, Kylian Mbappé a atteint le cap des 400 buts en carrière. A la veille du match, l’ancien attaquant du PSG avait découvert cette étape importante au cours d’un entretien accordé à Téléfoot.

Alors qu’il n’a pas encore 27 ans (il les fêtera dans un mois), Kylian Mbappé a inscrit son 400e but en carrière avec son doublé face à l’Ukraine ce jeudi. Au total, le capitaine des Bleus compte 55 réalisations avec la sélection, 27 avec l’AS Monaco, 62 sous le maillot du Real Madrid et 256 avec le Paris Saint-Germain. Interrogé à la veille du match par Téléfoot, Kylian Mbappé avait découvert au cours de l’interview qu’il pourrait atteindre ce cap symbolique.

Quand Mbappé découvre qu’il peut atteindre les 400 buts en carrière « Vous étiez au courant ? Non (rire) », a réagi Kylian Mbappé sur TF1. « Il en faut combien ? Un ? Deux… Ouai… Faisable, faisable », ajoutait le capitaine des Bleus, à la veille de son doublé inscrit au Parc des Princes, un stade qu’il connaît très bien après ses sept saisons au PSG. « Ce serait un coup du destin encore », expliquait celui qui était déjà le meilleur buteur de l'enceinte parisienne.