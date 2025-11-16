Deschamps - Mbappé : Polémique en équipe de France, qui est le fautif ?

La rédaction

L'équipe de France sera de la partie pour la Coupe du monde 2026. Les Bleus ont validé leur qualification jeudi avec un Kylian Mbappé omniprésent au tableau d'affichage. Le capitaine de l'équipe de France aurait toujours une inflammation à la cheville d'après Didier Deschamps qui l'a libéré et remis à disposition du Real Madrid. Une erreur selon Florent Gautreau et d'autres observateurs alors qu'il reste un match à jouer. Ce qui a créé une polémique, qui en est le responsable ? C'est notre sondage du jour !

Jeudi soir, c'était la fête au Parc des princes. Grâce à une large victoire acquise en seconde période face à l'Ukraine (4-0), les Bleus ont validé leur billet pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du nord du 21 juin au 19 juillet prochain. Kylian Mbappé a pleinement pris part à cette qualification en inscrivant un doublé le tout en délivrant une passe décisive à Hugo Ekitike. Cependant, malgré le fait qu'il ait effectué l'intégralité de la rencontre, il a été renvoyé à Madrid vendredi par le staff technique et médical des Bleus.

«Je l'ai remis à disposition du Real Madrid» En ce sens, le capitaine de l'équipe de France n'est pas du voyage en Azerbaïdjan pour la dernière des Bleus dans cette campagne de qualifications au Mondial 2026. Et ce, en raison d'une inflammation de la cheville d'après la Fédération française de football. RMC Sport a confié que le Real Madrid n'avait prévu aucun examen pour sa cheville et qu'il jouera face à Elche le 23 novembre prochain. En conférence de presse samedi, le sélectionneur Didier Deschamps a justifié sa décision en tenant le discours suivant. « Kylian a toujours une inflammation à la cheville. Je l'ai remis à disposition du Real Madrid et de son staff médical qui décidera de ce qu'ils ont à faire parce que j'estime qu'il n'y avait aucun risque du fait qu'on est qualifiés, comme ça a été le cas avant lui pour Camavinga. Je n'ai pas de risques à prendre avec qui que ce soit. Il est remis à disposition de son club ».