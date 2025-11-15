Il arrive en équipe de France : L'incroyable discussion avec Deschamps !

L'hymne de Végédream « Ramenez la Coupe à la maison » n'aurait jamais retenti dans le pays à l'été 2018 si Samuel Umtiti et l'ensemble des Bleus n'avaient pas fait le choix de mettre de côté le beau jeu et de défendre en acceptant la philosophie tactique de Didier Deschamps. Le champion du monde était présent sur les ondes de RMC vendredi pour Génération After et a partagé une discussion secrète avec Didier Deschamps.
Samuel Umtiti a vécu un été 2016 totalement fou. Lancé pendant la phase à élimination directe de l'Euro par Didier Deschamps en équipe de France, « Big Sam » a quitté l'OL dans la foulée afin de s'engager dans son club de cœur : le FC Barcelone. C'est en effet le discours qu'il a tenu en interview avec RMC pour Génération After vendredi soir. Aux côtés de Sergio Busquets, Andrés Iniesta, Neymar et Lionel Messi notamment, le style de jeu de Luis Enrique au Barça était très différent de celui prôné par Didier Deschamps en équipe de France.
«Sam par contre, les relances, les ressorties... Tu vois Olive là-haut ?»
Au point où le sélectionneur des Bleus aurait fait passer un message clair à Samuel Umtiti lors d'un rassemblement sur sa volonté de relancer court de derrière. Autour d'une table avec Nicolas Jamain, Walid Acherchour ou encore Elton Mokolo, le champion du monde 2018 a tout balancé.
« En toute honnêteté, quand j'allais en équipe de France, je devais changer ma manière de jouer. J'avais des discussions avec le coach. Quand je suis arrivé, il m'a dit : « Sam par contre, les relances, les ressorties (ndlr de balle)... Tu vois Olive (ndlr Giroud) là-haut ? (Rires) Essaie de voir Olive ». C'est vrai que j'ai dû m'adapter ».
«7 matchs les gars, venez on défend»
Samuel Umtiti s'est assis sur le toit du monde en Russie pendant le Mondial de 2018. Et pour ce faire, le défenseur du FC Barcelone s'est mis d'accord avec le reste du groupe tricolore pour accepter de défendre afin de toujours prendre le meilleur sur leurs adversaires, notamment grâce à Kylian Mbappé en attaque. « A certains moments j'avais la chance aussi d'avoir un Paul (ndlr Pogba) qui me demandait le ballon donc on arrivait quand même de temps en temps. Mais c'est vrai que mon jeu était un peu différent quand j'allais en équipe de France. Et là, sur une compétition comme ça. Tu te dis, tu as 7 matchs pour remporter une compétition incroyable. Donc ça te coûte quoi, rien du tout. Ce discours là, on l'a eu entre nous, on s'en foutait. 7 matchs les gars, venez on défend. Et devant, chaque équipe qui voyait Kylian... ».