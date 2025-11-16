Rayan Cherki menacé ? L'annonce cash en équipe de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Rayan Cherki était attendu. De par sa créativité et ses coups de génie à Manchester City, le milieu offensif de l'équipe de France a été titularisé par Didier Deschamps face à l'Ukraine (4-0) jeudi soir. Néanmoins, à son remplacement, les Bleus ont semblé plus inspirés et libérés, remettant déjà en cause une place de titulaire pour Cherki selon certains médias. Didier Deschamps est monté au créneau.

Jeudi soir, Rayan Cherki était titularisé dans une attaque à quatre offensifs par Didier Deschamps. Le milieu offensif de Manchester City était positionné en tant que meneur de jeu derrière Kylian Mbappé et aux côtés de Michael Olise ainsi que de Bradley Barcola. A la 68ème minute de jeu, après avoir livré une prestation inaboutie alors qu'il était tant attendue, Cherki a été remplacé par Maghnes Akliouche en même temps que Barcola par Hugo Ekitike.

«Il a une adaptation là-bas dans un rôle qui n'est pas celui qu'il a eu jeudi» Le remplacement de Rayan Cherki a permis à Michael Olise d'être repositionné au cœur de l'animation offensive de l'équipe de France qui a mis 3 buts supplémentaires dans la foulée de la sortie de l'enfant de Lyon. Score final : 4 buts à 0 pour les Bleus face à l'Ukraine et le billet pour la Coupe du monde en Amérique du nord a été validé. Rayan Cherki a-t-il perdu des points ? C'est en effet l'un des constats dressés dans les médias ces dernières heures, mais pas du point de vue de Didier Deschamps qui a apporté son soutien à la recrue estivale de Manchester City. « Une différence entre le Cherki de City et le Cherki des Bleus ? Rayan, c'est Rayan. Vous dites qu'il a épuré son jeu à Manchester ? Il a une adaptation là-bas dans un rôle qui n'est pas celui qu'il a eu jeudi. Il a une qualité technique au-dessus de la moyenne. Il y a des choses à améliorer par rapport à ce qu'il a fait jeudi. Il dépend aussi d'un collectif ».