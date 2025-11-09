Mercato - PSG : Un nouveau coup à la Cherki est programmé !

Alexis Brunet

Il y a quelque temps, le PSG était très intéressé par Rayan Cherki, mais l’attaquant avait finalement décidé de continuer sa carrière du côté de Manchester City. Le club de la capitale s’était donc fait devancer par Pep Guardiola et l’entraîneur espagnol pourrait jouer un nouveau mauvais tour à Paris pour le joueur de l’AC Milan, Rafael Leão. Explications.

Cela fait maintenant quelques temps que le PSG a pris l’habitude de miser sur des jeunes talents et notamment de Ligue 1. Il y a eu Bradley Barcola, puis Désiré Doué, mais Rayan Cherki aurait également pu faire partie de la liste. En effet, le club de la capitale et plus précisément Luis Enrique étaient très intéressés par l’ancien joueur de l’OL, mais ce dernier a finalement décidé de rejoindre Pep Guardiola à Manchester City.

Pep Guardiola veut Leão Un gros échec pour le PSG, d’autant plus que Rayan Cherki semble avoir passé un stade à Manchester City et il est maintenant appelé avec l’équipe de France. À l’avenir, Pep Guardiola pourrait une nouvelle fois écoeurer le club de la capitale car, comme Paris, le technicien espagnol serait très intéressé par Rafael Leão, selon les informations de CaughtOffside.