Kylian Mbappé est remplacé, c'est officiel !

Amadou Diawara

Ce dimanche, l'équipe de France est en déplacement en Azerbaïdjan, et ce, pour le compte de la sixième et dernière journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Privé de Kylian Mbappé, Didier Deschamps a annoncé qu'il allait confier le brassard de capitaine à Ibrahima Konaté.

Pour le compte de la sixième et dernière journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France affronte l'Azerbaïdjan à l'extérieur ce dimanche. Alors que les Bleus ont déjà validé leur ticket pour l'Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada et Mexique), Kylian Mbappé a été autorisé à rentrer en Espagne.

Azerbaïdjan-France : Mbappé est absent Souffrant d'une inflammation de la cheville droite, Kylian Mbappé a retrouvé le Real Madrid pour se soigner. Par conséquent, le numéro 10 de l'équipe de France sera absent contre l'Azerbaïdjan. Contraint de choisir un nouveau capitaine, Didier Deschamps a annoncé qu'Ibrahima Konaté allait récupérer le brassard de Kylian Mbappé ce dimanche.