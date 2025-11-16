Kylian Mbappé s'en va, la révolution annoncée !

Alors que l'équipe de France a validé son ticket pour la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps a prévu de faire tourner contre l'Azerbaïdjan ce dimanche. Ayant libéré Kylian Mbappé, qui est rentré à Madrid, le sélectionneur des Bleus pourrait procéder à onze changements dans sa composition de départ.
Ce jeudi soir, l'équipe de France a réalisé un carton face à l'Ukraine au Parc des Princes. Grâce à sa victoire 4-0 à Paris, la bande à Kylian Mbappé a composté son billet pour la Coupe du Monde 2026.
Azerbaïdjan-France : Mbappé est absent
Pour le compte de la sixième et dernière journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France se déplace en Azerbaïdjan ce dimanche. Sachant que cette rencontre n'a plus aucun enjeu pour les Bleus, Didier Deschamps a décidé de faire tourner.
Azerbaïdjan-France : 11 changements chez les Bleus ?
D'après les indiscrétions de L'Equipe, Didier Deschamps pourrait remanier totalement son équipe ce dimanche, et ce, en remplaçant les onze hommes qui ont affronté l'Ukraine jeudi soir. Ainsi, Lucas Chevalier pourrait honorer sa toute première sélection face à l'Azerbaïdjan. Pour rappel, Kylian b - le capitaine des Bleus - a été autorisé à rentrer à Madrid pour soigner son inflammation de la cheville droite.