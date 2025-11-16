Kylian Mbappé s'en va, la révolution annoncée !

Amadou Diawara

Alors que l'équipe de France a validé son ticket pour la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps a prévu de faire tourner contre l'Azerbaïdjan ce dimanche. Ayant libéré Kylian Mbappé, qui est rentré à Madrid, le sélectionneur des Bleus pourrait procéder à onze changements dans sa composition de départ.

Ce jeudi soir, l'équipe de France a réalisé un carton face à l'Ukraine au Parc des Princes. Grâce à sa victoire 4-0 à Paris, la bande à Kylian Mbappé a composté son billet pour la Coupe du Monde 2026.

Azerbaïdjan-France : Mbappé est absent Pour le compte de la sixième et dernière journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France se déplace en Azerbaïdjan ce dimanche. Sachant que cette rencontre n'a plus aucun enjeu pour les Bleus, Didier Deschamps a décidé de faire tourner.