Cristiano Ronaldo : Son remplaçant trouvé au PSG ?

Après s’être incliné 2-0 contre l’Irlande, le Portugal affronte l’Arménie ce dimanche pour son second match de la trêve internationale de novembre. Pour l’occasion, les coéquipiers de Vitinha seront privés de Cristiano Ronaldo, qui a écopé d’un carton rouge face aux Irlandais. Pour remplacer le joueur de 40 ans, Roberto Martinez pourrait faire appel à l’attaquant du PSG, Gonçalo Ramos, comme il l’a affirmé en conférence de presse.
Contrairement à la France, le Portugal n’est pas encore qualifié pour la prochaine Coupe du monde. Les coéquipiers de Bernardo Silva auraient pu composter leur billet jeudi face à l’Irlande, mais ils se sont malheureusement inclinés 2-0. Les Portugais auront une seconde chance face à l’Arménie ce dimanche, mais cela sera sans Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo a écopé d’un carton rouge
Jeudi soir contre l’Irlande, Cristiano Ronaldo a vécu une grande première. Pour la première fois de son histoire avec le Portugal, l’attaquant a écopé d’un carton rouge à cause d’un comportement violent. Il ne pourra donc pas aider ses coéquipiers face à l’Arménie et Roberto Martinez va donc devoir lui trouver un remplaçant.
Ramos à la place de Ronaldo ?
Remplacer Cristiano Ronaldo n’est pas simple et la mission sera donc compliquée pour l’heureux élu. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Roberto Martinez a évoqué la possibilité de titulariser un joueur du PSG. « Ronaldo suspendu ? Gonçalo (Ramos) est un attaquant de pointe qui a réalisé de brillantes performances en équipe nationale. Il possède le meilleur ratio minutes jouées par but marqué en compétitions européennes. C’est un joueur très important pour l’équipe nationale. Je ne peux pas dévoiler la composition de départ contre l’Arménie, mais il sera un joueur important. » Réponse ce dimanche donc pour voir si c’est le numéro neuf parisien qui est choisi.