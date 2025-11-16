Cristiano Ronaldo : Son remplaçant trouvé au PSG ?

Alexis Brunet

Après s’être incliné 2-0 contre l’Irlande, le Portugal affronte l’Arménie ce dimanche pour son second match de la trêve internationale de novembre. Pour l’occasion, les coéquipiers de Vitinha seront privés de Cristiano Ronaldo, qui a écopé d’un carton rouge face aux Irlandais. Pour remplacer le joueur de 40 ans, Roberto Martinez pourrait faire appel à l’attaquant du PSG, Gonçalo Ramos, comme il l’a affirmé en conférence de presse.

Contrairement à la France, le Portugal n’est pas encore qualifié pour la prochaine Coupe du monde. Les coéquipiers de Bernardo Silva auraient pu composter leur billet jeudi face à l’Irlande, mais ils se sont malheureusement inclinés 2-0. Les Portugais auront une seconde chance face à l’Arménie ce dimanche, mais cela sera sans Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo a écopé d’un carton rouge Jeudi soir contre l’Irlande, Cristiano Ronaldo a vécu une grande première. Pour la première fois de son histoire avec le Portugal, l’attaquant a écopé d’un carton rouge à cause d’un comportement violent. Il ne pourra donc pas aider ses coéquipiers face à l’Arménie et Roberto Martinez va donc devoir lui trouver un remplaçant.