Cristiano Ronaldo : Le craquage à 1M€ !

S’il a certainement vécu un moment très compliqué jeudi soir avec le Portugal, Cristiano Ronaldo ne manque jamais de se faire plaisir. Au cours d’une récente interview avec le journaliste Piers Morgan, le quintuple Ballon d’Or a révélé l’achat d’une nouvelle montre d’une valeur de plus d’1M€, une somme modeste pour CR7.

Bientôt âgé de 41 ans, Cristiano Ronaldo sait toujours faire parler de lui ! Cette semaine aura été très compliquée pour « CR7 », exclut contre l’Irlande avec le Portugal jeudi soir, et qui a vu son pays se faire balayer par les Irlandais.

CR7 fait parler de lui Une contre-performance qui va une fois de plus, relancer les débats autour de son statut de titulaire indiscutable au sein de la formation de Roberto Martinez. Dernièrement, Cristiano Ronaldo a également défrayé la chronique avec une nouvelle interview accordée au journaliste Piers Morgan.