Départ de Kylian Mbappé : Voilà son remplaçant !

Amadou Diawara

Victime d'une inflammation de la cheville droite, Kylian Mbappé a retrouvé le Real Madrid. Privé de son capitaine pour le déplacement en Azerbaïdjan, Didier Deschamps devrait confier le brassard à Ibrahima Konaté, qui est parti pour retrouver une place de titulaire avec l'équipe de France ce dimanche.

Souffrant d'une inflammation de la cheville droite, Kylian Mbappé a quitté le groupe France après le carton face à l'Ukraine au Parc des Princes (4-0, ce jeudi soir). Pour le déplacement en Azerbaïdjan, programmé ce dimanche à 18 heures, Didier Deschamps va donc devoir faire sans son capitaine.

Azerbaïdjan-France : Konaté sera aligné d'entrée ? Alors que l'équipe de France a déjà validé son ticket pour la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps a prévu de faire tourner contre l'Azerbaïdjan. D'après RMC Sport, le sélectionneur des Bleus compterait même remplacer les onze joueurs qui ont été titularisés face à l'Ukraine ce jeudi soir.