Cristiano Ronaldo : La grande annonce après avoir pété les plombs !

Amadou Diawara

Lors du choc entre l'Irlande et le Portugal ce jeudi, Cristiano Ronaldo a écopé d'un carton rouge. Ayant asséné un coup de coude dans le dos de Dara O’Shea, CR7 a été expulsé pour la première fois de sa carrière avec sa sélection. Alors que ses compatriotes affrontent l'Arménie ce dimanche après-midi, Cristiano Ronaldo a fait passer un message fort sur les réseaux sociaux.

Ce jeudi, le Portugal s'est déplacé en Irlande, et ce, pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Lors de cette rencontre, Cristiano Ronaldo a explosé.

Cristiano Ronaldo a mis un coup de coude à Dara O'Shea Accroché par Dara O’Shea dans la surface de réparation de l'Irlande, Cristiano Ronaldo a craqué. En effet, la star du Portugal a asséné un coup de coude dans le dos de son adversaire. Ce qui lui a valu le premier carton rouge de sa carrière en sélection.