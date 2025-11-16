Karim Benzema - Lyna Khoudri : Le règlement de comptes sur les réseaux sociaux

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nouvel épisode dans le clash entre Karim Benzema et Damien Rieu. Après avoir critiqué la présence de l’actrice Lyna Khoudri aux commémorations des 10 ans du 13-Novembre cette semaine, le militant d’extrême droite a exprimé son mécontentement envers les médias, estimant être injustement traité dans cette affaire.

La présence de l’actrice Lyna Khoudri à l’hommage national aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 ce jeudi, venue lire la Prière aux vivants pour leur pardonner d’être vivants de Charlotte Delbo, n’a pas été du goût du militant d’extrême droite Damien Rieu. Sur X, ce dernier s’est indigné de la présence de la compagne de Karim Benzema aux commémorations des 10 ans du 13-Novembre : « Pour honorer les victimes du 13 Novembre, ils n’ont trouvé personne d’autre que Lyna Khoudri, compagne de Karim Benzema, qui a liké une publication justifiant la décapitation de Samuel Paty (et qui a perdu son procès contre moi quand je l’ai dénoncé) ».

La contre-attaque de Benzema Karim Benzema n’avait pas tardé à répondre sur le réseau social : « Il y a ceux qui se recueillent, et ceux qui s’exposent… Faut être sacrément vide pour confondre hommage et mise en scène Damien. T’es juste un figurant dans notre monde", écrit-il à l’adresse de Damien Rieu. Ce dernier a rétorqué dans la foulée : "Quelqu’un a compris ce qu’il baragouine ? ». Une prise de parole largement relayée dans les médias, de quoi agacer Damien Rieu.