Départ à l’étranger après le PSG : Zaïre-Emery valide !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Titulaire face à l'Azerbaïdjan ce dimanche, Warren Zaïre-Emery a retrouvé des couleurs ces dernières semaines après avoir traversé une période difficile. Il avait même disparu de l'équipe A momentanément et il n'a pas caché sa joie de rejoindre ce groupe à nouveau. Le joueur de 19 ans se voit déjà du voyage en direction de la Coupe du monde l'année prochaine.

Malgré la domination incroyable du PSG sur l'Europe en 2025, Warren Zaïre-Emery faisait partie des petites déceptions, lui qui n'est pas parvenu à se mettre sur la même longueur d'onde que ses coéquipiers. Le milieu de terrain a accepté la situation et a refait surface pour faire son retour également en Equipe de France. Il vise la Coupe du monde.

Warren Zaïre-Emery se confie sur son rêve A seulement 19 ans, Warren Zaïre-Emery a connu une progression incroyable vers les sommets ces dernières années. Le titi parisien a connu une précocité hors du commun mais il a souvent prouvé qu'il avait le niveau pour évoluer en Equipe de France. « La saison est encore longue, c'est compliqué. Il y a un bon groupe, de très bons joueurs, et il faut continuer dans ce sens et faire même mieux. Il faut le faire en club maintenant. Tous les joueurs rêvent de gagner la Coupe du monde, certains l'ont fait dans ce groupe. Ce serait un plaisir d'être là, d'aider l'équipe pour atteindre ce rêve » déclare-t-il en zone mixte.