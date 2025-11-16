PSG : Zaïre-Emery change d’équipe, c’est terminé !

Pierrick Levallet

Ces derniers mois, Warren Zaïre-Emery était dans une mauvaise passe. Mais cette période délicate semble terminée depuis quelques semaines. Le joueur du PSG a retrouvé peu à peu son véritable niveau, notamment grâce à son retour chez les Espoirs en octobre. Dans son entourage, on affirme que le crack de 19 ans a fini par reprendre confiance en lui.

Warren Zaïre-Emery traversait une période délicate ces derniers mois. Le joueur du PSG n’affichait plus les mêmes prestations qu’à ses débuts, et il n’arrivait pas à redresser la barre. Mais depuis quelques semaines, tout va beaucoup mieux pour le crack de 19 ans. Son retour en équipe de France Espoirs en octobre dernier lui a visiblement fait du bien.

«Le ressort principal a été de retrouver ses potes» « Le ressort principal a été de retrouver ses potes, ses coéquipiers qu’il a côtoyés en sélections de jeunes. Ils ont quasiment tous le même âge et ils prennent énormément de plaisir à se retrouver sous le maillot bleu » a d’ailleurs expliqué Gérald Baticle dans des propos rapportés par L’Equipe.