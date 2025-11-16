PSG : «Le meilleur au monde» s’en va, Haaland annonce des retrouvailles !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Parti du PSG cet été et remplacé par Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma réalise de bons débuts dans les buts de Manchester City. Le gardien italien est déjà très proche d’Erling Haaland, qui va d’ailleurs affronter son coéquipier lors d’Italie - Norvège ce dimanche. Le « Cyborg » norvégien a tenu des mots très forts afin de qualifier son partenaire qui sera son adversaire du soir.

Un départ marquant au PSG. Après une folle campagne victorieuse en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma a été remercié par le club parisien afin de faire de la place à la recrue Lucas Chevalier. Ayant signé à Manchester City, le gardien italien s’éclate en Angleterre, où il est le numéro un incontesté de Pep Guardiola.

Haaland et Donnarumma forment un beau duo L’acclimatation chez les « Citizens » aura été express pour Gianluigi Donnarumma, qui semble déjà très proche d’Erling Haaland. Les deux stars vont se retrouver mais en tant qu’adversaires ce dimanche alors que l’Italie reçoit la Norvège en qualifications pour le mondial 2026. L’occasion pour l’attaquant norvégien de s’exprimer sur sa relation avec « Gigio ».