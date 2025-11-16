PSG - Barcelone : Ousmane Dembélé, tout était prévu pour le Ballon d'or !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Des années après ses débuts tonitruants au Stade Rennais et sa confirmation au Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé a confirmé les espoirs qui étaient placés en lui la saison passée où il a tout raflé avec le PSG. Ce qui lui a valu le Ballon d'or 2025. Tout sauf une surprise du point de vue de Samuel Umtiti, son coéquipier il fut un temps au FC Barcelone.

Le 22 septembre 2025 restera comme étant le jour de gloire d'Ousmane Dembélé sur le plan individuel. Sacré champion d'Europe et Super champion d'Europe face à l'Inter (5-0) et Tottenham (2-2 puis 4-3) avec le PSG, le MVP de la dernière campagne de Ligue des champions a soulevé le Ballon d'or au Théâtre du Châtelet du haut de ses 28 ans.

«Parfois, il se croyait au City Stade et ne se rendait pas compte qu'il jouait à Barcelone» L'éternel espoir du football français à ses débuts à Rennes en 2015 a confirmé 10 ans plus tard après des années plutôt galères au FC Barcelone, le champion du monde ayant été miné par les blessures. Samuel Umtiti a été son coéquipier au Barça avant que leurs chemins se séparent en 2023. Pour l'ancien défenseur du club culé, le Ballon d'or a toujours été une évidence pour Ousmane Dembélé. « Dembélé Ballon, j'y aurais cru il y a 5 ans ? Oh oui, parce que j'étais conscient de ses qualités. Et lui, il n'était vraiment pas assez mature du tout (rires) du potentiel qu'il avait. Parfois, il se croyait au City Stade et ne se rendait pas compte qu'il jouait à Barcelone ».