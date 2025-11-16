PSG : Quatre départs à l’étranger, c’est officiel !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pendant cette trêve internationale, de nombreux joueurs sont partis rejoindre leur sélection ou assistent aux résultats de de leur nation. L'effectif du PSG compte quelques Portugais qui se sont illustrés ces derniers jours. En effet, le Portugal vient de valider sa qualification pour la Coupe du monde 2026 à l'issue d'une victoire très maîtrisée face à l'Arménie (9-1).

Opposé à l'Arménie ce dimanche, le Portugal n'a pas eu besoin de forcer son talent pour remporter la victoire et valider sa qualification pour la Coupe du monde 2026. La Seleçao a en plus vu quelques joueurs du PSG briller de la plus belle des manières et le pays sera présent aux Etats-Unis à la fin de la saison pour disputer la fameuse compétition.

Le Portugal valide enfin sa qualification Après avoir manqué deux occasions de valider son billet pour les Etats-Unis, le Portugal a dû attendre jusqu'à ce match face à l'Arménie. Les hommes de Roberto Martinez ont été brillants, à l'image de Gonçalo Ramos qui a inscrit le deuxième but et de Joao Neves qui s'est permis un triplé. Vitinha était également présent lors de ce match. Nuno Mendes, absent de ce rassemblement, devrait être de la partie pour le voyage en fin de saison.