Kylian Mbappé : Le «fantasme» qui rend fou le PSG !

L’histoire n’est pas encore totalement terminée entre Kylian Mbappé et le PSG. Les deux parties sont prises dans un clash depuis plusieurs mois maintenant. L’attaquant du Real Madrid continue de réclamer 55M€ à son ancien club. Son clan dénonce même un fantasme des Rouge-et-Bleu, qui refusent de lui verser cette somme.
Entre Kylian Mbappé et le PSG, les tensions ne sont toujours pas retombées, au contraire. Le capitaine de l’équipe de France continue de réclamer 55M€ à son ancien club, montant correspondant à des salaires et primes impayées. Les Rouge-et-Bleu refusent toutefois de lui verser cette somme pour une raison bien précise.
Le clan Mbappé dénonce un «fantasme» du PSG
Comme le rapporte Le Parisien, l’origine de la guerre entre Kylian Mbappé et le PSG réside dans sa mise à l’écart au début de la saison 2023-2024, avant d’être réintégré dans le groupe. Les champions d’Europe martèlent que cette réintégration s’est faite après avoir passé un accord avec l’attaquant du Real Madrid, où ce dernier acceptait de renoncer à ces 55M€ en cas de départ libre. Le clan Kylian Mbappé atteste néanmoins qu’il s’agit là d’un « fantasme » du PSG.
Le PSG et Mbappé aux prud'hommes ce lundi
Les deux parties ont d’ailleurs rendez-vous aux prud’hommes ce lundi. L’audience commencera à partir de 13 heures. La juridiction est peu habituée à traiter des affaires aussi médiatiques. Le PSG et Kylian Mbappé iront directement au bureau de jugement, sans passer par la case conciliation préalable puisque le champion du monde 2018 demanderait sa requalification de CDD en CDI. À suivre...