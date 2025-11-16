«Sac à m*rde» : Kylian Mbappé au cœur d’un clash !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pierre Ménès n’hésite pas à défendre vigoureusement Kylian Mbappé face aux accusations de traitement de faveur suite à son forfait pour le match en Azerbaïdjan ce dimanche. Sur les réseaux sociaux, l’ancien chroniqueur du Canal Football Club s’est emporté contre un internaute, qui l'avait accusé d’un rapprochement avec la famille du joueur.

Qualifiée pour la Coupe du monde après son succès contre l’Ukraine, l’équipe de France se déplace en Azerbaïdjan sans stress, et sans Kylian Mbappé, pour son dernier match de qualification ce dimanche. Le capitaine des Bleus est officiellement forfait pour une gêne à la cheville droite, une version qui fait parler.

Kylian Mbappé critiqué pour son absence Certains observateurs estiment en effet qu’il s’agit d’une blessure diplomatique pour permettre à Kylian Mbappé de se reposer, à l’instar de Jérôme Rothen dans son émission sur RMC. « Il est capitaine de l'équipe de France, il a un traitement de faveur, OK. Mais il a des coéquipiers à côté ! Tu crois que tous les coéquipiers qui vont aller à Bakou, et ceux qui jouent autant voire plus que Mbappé sur l'année, ne sont pas fatigués et ont envie de le jouer ce match cacahuète? Non. Mais par contre eux ils y vont parce qu'ils sont obligés. Et Kylian Mbappé, lui, a ce traitement de faveur-là ? Quand tu es qualifié, tout passe, mais quand c'est plus compliqué... Quand tu prends des décisions comme ça, ça peut créer des problèmes dans le vestiaire, et moi je reste persuadé qu'il y a des joueurs qui en ont ras-la-casquette de ce traitement de faveur », a lâché l’ancien joueur du PSG cette semaine.