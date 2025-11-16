«Sac à m*rde» : Kylian Mbappé au cœur d’un clash !

Pierre Ménès n’hésite pas à défendre vigoureusement Kylian Mbappé face aux accusations de traitement de faveur suite à son forfait pour le match en Azerbaïdjan ce dimanche. Sur les réseaux sociaux, l’ancien chroniqueur du Canal Football Club s’est emporté contre un internaute, qui l'avait accusé d’un rapprochement avec la famille du joueur.
Qualifiée pour la Coupe du monde après son succès contre l’Ukraine, l’équipe de France se déplace en Azerbaïdjan sans stress, et sans Kylian Mbappé, pour son dernier match de qualification ce dimanche. Le capitaine des Bleus est officiellement forfait pour une gêne à la cheville droite, une version qui fait parler.
Kylian Mbappé critiqué pour son absence
Certains observateurs estiment en effet qu’il s’agit d’une blessure diplomatique pour permettre à Kylian Mbappé de se reposer, à l’instar de Jérôme Rothen dans son émission sur RMC. « Il est capitaine de l'équipe de France, il a un traitement de faveur, OK. Mais il a des coéquipiers à côté ! Tu crois que tous les coéquipiers qui vont aller à Bakou, et ceux qui jouent autant voire plus que Mbappé sur l'année, ne sont pas fatigués et ont envie de le jouer ce match cacahuète? Non. Mais par contre eux ils y vont parce qu'ils sont obligés. Et Kylian Mbappé, lui, a ce traitement de faveur-là ? Quand tu es qualifié, tout passe, mais quand c'est plus compliqué... Quand tu prends des décisions comme ça, ça peut créer des problèmes dans le vestiaire, et moi je reste persuadé qu'il y a des joueurs qui en ont ras-la-casquette de ce traitement de faveur », a lâché l’ancien joueur du PSG cette semaine.
Pierre Ménès se lâche encore sur X
De son côté, Pierre Ménès a défendu Kylian Mbappé face à ces critiques, s’en prenant à Jérôme Rothen. « Le forfait diplomatique de Kylian Mbappé pour le match en Azerbaïdjan a valu des commentaires extrêmement acides. Je suis poli quand je dis "acides", et je vise évidemment Jérôme Rothen, le détracteur numéro un, de peu avec (Johan) Micoud, de Kylian Mbappé. Il a hurlé au scandale, en disant qu'il avait un passe-droit et que le vestiaire ne le supportait plus. Alors je suis ravi d'entendre que le vestiaire parle à Jérôme Rothen. En tout cas, avec ce qu'il a sorti sur Cherki, ça m’étonnerait… », a répliqué l’ancien chroniqueur du Canal Football Club.
Sur son compte X, Pierre Ménès prend régulièrement position en faveur de Kylian Mbappé. « Je crois que son image en France il s’en branle et il a bien raison puisque quoi qu’il fasse il y a des polémiques. La veille de son forfait il marque 2 buts et une passe dés pour le match de la qualif. Qui en parle aujourd’hui ? », a-t-il notamment écrit ce dimanche. De quoi faire réagir certains internautes. « Put*in le chèque de Fayza (Lamari, mère de Kylian Mbappé) doit être beau », a notamment réagi l’un d’eux, de quoi faire dégoupiller l’ex-journaliste de L’Équipe : « Attention à la diffamation sac à merde. (…) Allez t’as gagné dépôt de plainte en diffamation ».