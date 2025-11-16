PSG - Chevalier : Le drame évité par Deschamps !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche, l’équipe de France affronte l’Azerbaïdjan et pour cette rencontre, Didier Deschamps a décidé d’opérer un gros turnover. Cela devrait alors profiter à Lucas Chevalier. Le gardien du PSG devrait ainsi connaitre sa première sélection avec les Bleus. Un beau geste de la part du sélectionneur qui aurait pu enterrer Chevalier. Explications.

Déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2026, l’équipe de France n’a rien à jouer ce dimanche face à l’Azerbaïdjan. Par conséquent, Didier Deschamps devrait décider de donner du temps de jeu à ceux qui en ont peu d’habitude. Et cela vaudrait aussi pour le poste de gardien. A la place de Mike Maignan, on devrait retrouver Lucas Chevalier dans les buts. C’est ainsi que le joueur du PSG devrait alors connaitre sa première sélection en équipe de France.

« Si tu fais 10 changements et que tu ne changes pas Lucas Chevalier, le mec tu le tues » Au micro de l’After Foot, Walid Acherchour a réagi à cette première annoncée de Lucas Chevalier avec l’équipe de France. C’est ainsi qu’il a notamment balancé à propos du gardien du PSG : « Chevalier, si tu ne le fais pas jouer maintenant, quand est-ce que tu vas le faire jouer ? Surtout, si tu fais 10 changements et que tu ne changes pas Lucas Chevalier, le mec tu le tues je crois ».