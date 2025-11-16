PSG - Kylian Mbappé : «C’était bien», le moment historique face à l’OM !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Meilleur buteur de l’histoire du PSG, Kylian Mbappé avait égalé le record d’Edinson Cavani et ses 200 buts lors d’un Classique face à l’OM en 2023. Alors auteur d’un doublé sur la pelouse du Vélodrome, le Français était entré dans l’histoire du club de la capitale. Un moment dont se souvient encore très bien Mbappé.

Ayant passé 7 saisons sous le maillot du PSG, Kylian Mbappé a eu la possibilité d’inscrire 256 buts avec le club de la capitale. De quoi faire de lui aujourd’hui le meilleur buteur de l’histoire à Paris. Un record précédemment détenu par Edinson Cavani, qui s’était lui arrêté à 200 réalisations. Mbappé a donc dépassé l’Uruguayen, après l’avoir égalé. C’est en février 2023 que celui qui est aujourd’hui au Real Madrid avait fait aussi qu’El Matador. Pour cela, il avait alors marqué un doublé face à l’OM au Vélodrome.

« Dans un Classique, c’est top » Cette rencontre face à l’OM a donc forcément marqué Kylian Mbappé. D’ailleurs, l’ancien joueur du PSG s’est remémoré ce doublé lui ayant permis d’égaler Edinson Cavani au micro de Téléfoot. Le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale a ainsi confié : « J’égalise, je deviens meilleur buteur de l’histoire du PSG avec Edinson. Et après je le dépasse. Dans un Classique, c’est top ».