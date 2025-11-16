Un nouvel international français au PSG, Deschamps fait fuiter la nouvelle !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lucas Chevalier (PSG) s’apprête à faire ses débuts en équipe de France ce dimanche, en Azerbaïdjan. Didier Deschamps a confirmé dans un entretien accordé à Téléfoot qu’il ferait tourner après la victoire des Bleus contre l’Ukraine, synonyme de qualification pour la Coupe du monde 2026.

Grâce à sa victoire contre l’Ukraine jeudi, l’équipe de France est assurée de participer à la Coupe du monde 2026, et ce avant un dernier match de qualification en Azerbaïdjan. De quoi permettre à Didier Deschamps de procéder à de nombreux changements.

Mike Maignan laissé au repos Lucas Chevalier devrait notamment avoir l’occasion de disputer son premier match en équipe de France, faisant officiellement de lui un international tricolore. Dans un entretien accordé à Téléfoot, le sélectionneur des Bleus a d’ailleurs donné un gros indice sur la titularisation du gardien du PSG en révélant que le capitaine du jour serait Ibrahima Konaté, et non Mike Maignan en l’absence de Kylian Mbappé.