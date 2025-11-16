Un nouvel international français au PSG, Deschamps fait fuiter la nouvelle !

Lucas Chevalier (PSG) s’apprête à faire ses débuts en équipe de France ce dimanche, en Azerbaïdjan. Didier Deschamps a confirmé dans un entretien accordé à Téléfoot qu’il ferait tourner après la victoire des Bleus contre l’Ukraine, synonyme de qualification pour la Coupe du monde 2026.
Grâce à sa victoire contre l’Ukraine jeudi, l’équipe de France est assurée de participer à la Coupe du monde 2026, et ce avant un dernier match de qualification en Azerbaïdjan. De quoi permettre à Didier Deschamps de procéder à de nombreux changements.
Mike Maignan laissé au repos
Lucas Chevalier devrait notamment avoir l’occasion de disputer son premier match en équipe de France, faisant officiellement de lui un international tricolore. Dans un entretien accordé à Téléfoot, le sélectionneur des Bleus a d’ailleurs donné un gros indice sur la titularisation du gardien du PSG en révélant que le capitaine du jour serait Ibrahima Konaté, et non Mike Maignan en l’absence de Kylian Mbappé.
Didier Deschamps confirme pour Chevalier
« Vous en faites des discussions. Je ferai beaucoup, beaucoup de changements car c’est le moment de le faire. Parce que nous sommes qualifiés, pour donner du temps de jeu, sans prendre de risque sur les joueurs qui ont débuté le match jeudi », a d'abord indiqué Didier Deschamps, avant de reconnaître que l'équipe serait entièrement remaniée : « Huit à neuf changements ? Oui, vous pouvez aller jusqu’à onze ». Lucas Chevalier va donc retrouver le PSG dans quelques jours avec un nouveau statut, celui d’international français.