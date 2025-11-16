PSG : Chevalier dans une nouvelle équipe, le grand changement !

Amadou Diawara

Habitué à être convoqué par Didier Deschamps ces derniers mois, Lucas Chevalier n'a pas encore joué la moindre minute avec le maillot de l'équipe de France sur le dos. Ce dimanche, le gardien du PSG devrait enfin honorer sa toute première sélection en Bleu. D'après Benoit Costil, Lucas Chevalier va changer de dimension après cette titularisation face à l'Azerbaïdjan.

Depuis plusieurs mois, Lucas Chevalier est appelé à tous les rassemblements de l'équipe de France. D'ailleurs, Didier Deschamps a fait du joueur du PSG son gardien numéro 2, devant Brice Samba et derrière Mike Maignan.

Azerbaïdjan-France : Grande première pour Chevalier Barré par la concurrence de Mike Maignan, Lucas Chevalier n'a pas joué une seule minute en équipe de France jusqu'à présent. Mais alors que les Bleus ont validé leur ticket pour la prochaine Coupe du Monde, Didier Deschamps a prévu de titulariser son portier numéro 2 ce dimanche en Azerbaïdjan. D'après Benoit Costil, le gardien du PSG va entrer dans une nouvelle dimension grâce à son nouveau statut d'international français.