Clash avec le PSG : La réponse cash du clan Mbappé !

Pierrick Levallet

Entre le PSG et Kylian Mbappé, les tensions ne sont pas retombées. Le capitaine de l’équipe de France continue de réclamer 55M€ à son ancien club, somme que les Rouge-et-Bleu refusent de lui verser. L’entourage de l’attaquant du Real Madrid a d’ailleurs préféré ne faire aucun commentaire avant l’audience aux prud’hommes.

Entre Kylian Mbappé et le PSG, l’histoire n’est pas encore terminée. S’il a signé libre au Real Madrid lors de l’été 2024, le capitaine de l’équipe de France est toujours au coeur d’un clash avec son ancien club. Le champion du monde 2018 réclame toujours 55M€ aux Rouge-et-Bleu, somme correspondante à des impayés.

Le clash continue entre Mbappé et le PSG Problème, le PSG refuse de lui verser ce montant. Les champions d’Europe insistent sur l’existence d’un accord passé avec Kylian Mbappé, où il acceptait de renoncer à ces 55M€ en cas de départ libre. Les deux parties ont d’ailleurs rendez-vous aux prud’hommes ce lundi à partir de 13 heures.