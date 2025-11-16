Achraf Hakimi : L'énorme annonce loin du PSG !

Blessé à la cheville, Achraf Hakimi sort néanmoins d’une saison extrêmement réussie avec le PSG. Si le latéral droit de 27 ans n’a pas terminé sur le podium du Ballon d’Or, ce dernier devrait se rattraper dès ce mercredi avec le Ballon d’Or Africain dont le Marocain est certainement le favori numéro un.
Le PSG a récemment perdu l’un de ses meilleurs éléments. Lourdement blessé à la cheville, Achraf Hakimi ne rejouera pas avant 2026 avec le club parisien. Le latéral marocain devrait manquer le début de la CAN organisée au Maroc en raison de sa blessure.
Hakimi, une saison extraordinaire
Un gros coup dur pour Hakimi, qui depuis la saison dernière, est sur une autre planète avec le PSG. En septembre dernier, le numéro 2 parisien a terminé à la sixième place du Ballon d’Or, un classement jugé sévère au vu des prestations XXL proposées par le Marocain en Ligue des Champions notamment. Mais ce mercredi, le Parisien pourrait prendre sa revanche avec l’obtention du Ballon d’Or Africain.
Le Marocain va remporter le Ballon d’Or Africain
Faisant des dix finalistes, Achraf Hakimi ne semble pas avoir de concurrence hormis Mohamed Salah, vainqueur de la Premier League avec Liverpool. A en croire les révélations de Foot Mercato, le latéral du PSG devrait être sacré ce mercredi lors des CAF Awards, organisés à Rabat.