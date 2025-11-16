Achraf Hakimi : L'énorme annonce loin du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Blessé à la cheville, Achraf Hakimi sort néanmoins d’une saison extrêmement réussie avec le PSG. Si le latéral droit de 27 ans n’a pas terminé sur le podium du Ballon d’Or, ce dernier devrait se rattraper dès ce mercredi avec le Ballon d’Or Africain dont le Marocain est certainement le favori numéro un.

Le PSG a récemment perdu l’un de ses meilleurs éléments. Lourdement blessé à la cheville, Achraf Hakimi ne rejouera pas avant 2026 avec le club parisien. Le latéral marocain devrait manquer le début de la CAN organisée au Maroc en raison de sa blessure.

Hakimi, une saison extraordinaire Un gros coup dur pour Hakimi, qui depuis la saison dernière, est sur une autre planète avec le PSG. En septembre dernier, le numéro 2 parisien a terminé à la sixième place du Ballon d’Or, un classement jugé sévère au vu des prestations XXL proposées par le Marocain en Ligue des Champions notamment. Mais ce mercredi, le Parisien pourrait prendre sa revanche avec l’obtention du Ballon d’Or Africain.