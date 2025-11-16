Un flop du PSG avec Mbappé, la surprise que personne n'a vu venir ?

Amadou Diawara

Transféré au PSG lors de l'été 2022, Nordi Mukiele est sorti des plans de Luis Enrique lors de l'été 2024. Prêté une saison au Bayer, l'international français a été vendu à Sunderland lors du dernier mercato. Alors qu'il fait le plus grand bonheur des Black Cats, Nordi Mukiele peut espérer gagner sa place pour la Coupe du Monde 2026.

Très performant sous les couleurs du RB Leipzig, Nordi Mukiele a alerté la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères du club rouge et bleu ont déboursé environ 12M€ pour recruter l'international français (1 sélection) lors de l'été 2022.

France : Gusto est la doublure de Kounde A la peine au PSG, Nordi Mukiele est devenu indésirable lors de l'été 2024. N'entrant plus dans les plans de Luis Enrique, le défenseur de 28 ans a rejoint le Bayer sous la forme d'un prêt. De retour au PSG le 30 juin dernier, Nordi Mukiele a été vendu à Sunderland dans la foulée, et ce, pour une somme proche de 12M€. Chez les Black Cats, le natif de Montreuil a retrouvé de sa superbe. Ce qui n'a pas échappé à Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France.