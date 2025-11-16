Un «joueur important» au PSG : La grande annonce en privé !

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines maintenant, Warren Zaïre-Emery semble s’être remis la tête à l’endroit au PSG. Son retour en équipe de France Espoirs en octobre a très certainement fait du bien au titi parisien. Gérald Baticle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour relancer le crack de 19 ans. Et ses efforts ont visiblement fini par payer.

En octobre dernier, une décision a montré qu’il y avait un problème avec Warren Zaïre-Emery. Le joueur du PSG n’a pas été sélectionné par Didier Deschamps en équipe de France lors de la trêve internationale d’octobre. Le titi parisien a ainsi fait son retour chez les Espoirs, où Gérald Baticle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour le relancer.

Baticle a relancé Zaïre-Emery chez les Espoirs D’après les informations de L’Equipe, le sélectionneur des Espoirs a ainsi souvent rappelé à ses interlocuteurs en privé que son objectif était de tout faire pour que Warren Zaïre-Emery fasse son retour chez les A dès novembre. Le crack du PSG a ainsi été responsabilisé, ce qu’il n’était plus chez les Rouge-et-Bleu et n’a jamais été avec Didier Deschamps, en récupérant le brassard de capitaine. Il fallait visiblement seulement lui faire prendre conscience qu’il était toujours un « joueur important ».