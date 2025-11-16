Deschamps sous le charme, le coup de foudre au PSG !

Alexis Brunet

Depuis quelques mois maintenant, Lucas Chevalier est appelé par Didier Deschamps en équipe de France, dont il est même devenu le numéro deux au poste de gardien de but. Le joueur du PSG est très apprécié par le sélectionneur, qui a été charmé par l’ancien Lillois dès sa première apparition du côté de Clairefontaine.

Dimanche, face à l’Azerbaïdjan, Lucas Chevalier devrait vivre un grand moment. Sauf revirement de situation, le joueur du PSG devrait fêter sa première titularisation en équipe de France. Une juste récompense pour le Parisien qui est appelé en sélection par Didier Deschamps depuis novembre 2024.

Deschamps adore Chevalier D’après les informations de RMC Sport, Lucas Chevalier serait en quelque sorte l’un des chouchous de Didier Deschamps. Le sélectionneur apprécie grandement le joueur du PSG qui avait impressionné dès sa première convocation il y a environ un an. L’ancien Lillois avait brillé par son travail et sa rigueur tout en étant poli, impliqué et souriant.