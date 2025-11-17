PSG : Comparaison choquante, le mea culpa en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une grosse saison avec le PSG pour sa première, Joao Neves n'a pas ralenti la cadence depuis l'été dernier. Le Portugais avait pourtant reçu quelques critiques au début, notamment de la part de Johan Micoud qui l'avait comparé à Mahdi Camara. Depuis le journaliste a bien changé d'avis.

« On voit que c’est un joueur fantastique João Neves » Milieu de terrain de 21 ans, Joao Neves a décroché la 19ème place lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2025, symbole de sa première saison très réussie. Le Portugais a convaincu tout le monde à propos de ses qualités. « On voit que c’est un joueur fantastique João Neves. Moi, lors de ses débuts à Paris, j’ai eu des doutes, je l’avais comparé à Mahdi Camara, mais il n’avait pas fait de bons débuts dans les trois premiers mois et je ne le connaissais pas trop. Les trois premiers mois à Paris avaient été compliqués pour moi. Mais derrière, on voit toutes ses qualités. Il sait tout faire. On parle beaucoup de son énergie, mais il a aussi des côtés très techniques » avoue Johan Micoud sur La Chaîne L'Equipe.