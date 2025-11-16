PSG : Successeur de Cristiano Ronaldo, il répond cash !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une très belle prestation face à l’Arménie ce dimanche (9-1), Gonçalo Ramos a parfaitement assumé son statut de remplaçant de Cristiano Ronaldo. Interrogé sur la possibilité de davantage jouer avec le Portugal, l’attaquant du PSG a répondu sans détour à l’issue de la qualification de sa sélection pour le mondial 2026.

Ce dimanche, le Portugal avait l’occasion d’obtenir sa qualification pour la Coupe du monde aux États-Unis, mais devait composer sans Cristiano Ronaldo, expulsé face à l’Irlande jeudi et donc suspendu. Menée par son trio du PSG composé de Gonçalo Ramos, João Neves et Vitinha, la formation de Roberto Martinez a étrillé l’Arménie (9-1).

Ramos, option crédible à la place de CR7 Si João Neves a inscrit un triplé, Gonçalo Ramos a lui aussi réalisé une belle prestation avec un but et une passe décisive. L’attaquant du PSG sait qu’il est difficile de déloger la légende Cristiano Ronaldo à la pointe de l’attaque portugaise, mais veut engranger de la confiance en sélection.