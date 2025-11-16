PSG : Successeur de Cristiano Ronaldo, il répond cash !

Auteur d’une très belle prestation face à l’Arménie ce dimanche (9-1), Gonçalo Ramos a parfaitement assumé son statut de remplaçant de Cristiano Ronaldo. Interrogé sur la possibilité de davantage jouer avec le Portugal, l’attaquant du PSG a répondu sans détour à l’issue de la qualification de sa sélection pour le mondial 2026.
Ce dimanche, le Portugal avait l’occasion d’obtenir sa qualification pour la Coupe du monde aux États-Unis, mais devait composer sans Cristiano Ronaldo, expulsé face à l’Irlande jeudi et donc suspendu. Menée par son trio du PSG composé de Gonçalo Ramos, João Neves et Vitinha, la formation de Roberto Martinez a étrillé l’Arménie (9-1).
Ramos, option crédible à la place de CR7
Si João Neves a inscrit un triplé, Gonçalo Ramos a lui aussi réalisé une belle prestation avec un but et une passe décisive. L’attaquant du PSG sait qu’il est difficile de déloger la légende Cristiano Ronaldo à la pointe de l’attaque portugaise, mais veut engranger de la confiance en sélection.
« Tout le monde aimerait passer plus de temps avec l'équipe »
« Dans toutes les compétitions auxquelles nous participons, nous sommes favoris, mais il faut y aller étape par étape. Nous avons encore des matchs de préparation en mars et toute la saison devant nous. Tout le monde contribue et je ne suis qu'un élément parmi d'autres. Tout le monde aimerait passer plus de temps avec l'équipe », a ainsi confié l’attaquant du PSG en zone mixte après la rencontre.