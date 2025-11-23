PSG - Transfert à 40M€ : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG a fait un choix étonnant en décidant de remplacer Gianluigi Donnarumma. Le club de la capitale a poussé le portier italien vers la sortie en recrutant Lucas Chevalier pour 40M€. Les Rouge-et-Bleu ont sorti le chéquier pour l’international français pour une raison bien précise. Et celle-ci semble se confirmer.

Le PSG a recruté Chevalier pour son jeu au pied Comme le confirme L’Equipe, le jeu au pied de Lucas Chevalier a été l’un des critères ayant poussé la direction du PSG à faire le forcing pour son transfert. Ce samedi, le gardien de but de 24 ans a d’ailleurs dégagé une impression d’un mur infranchissable et impeccable sur sa ligne. Rarement Lucas Chevalier avait montré un tel sentiment de sérénité depuis son arrivée.