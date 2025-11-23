PSG - Transfert à 40M€ : C’est confirmé !

Cet été, le PSG a fait un choix étonnant en décidant de remplacer Gianluigi Donnarumma. Le club de la capitale a poussé le portier italien vers la sortie en recrutant Lucas Chevalier pour 40M€. Les Rouge-et-Bleu ont sorti le chéquier pour l’international français pour une raison bien précise. Et celle-ci semble se confirmer.
Le PSG a recruté Chevalier pour son jeu au pied
Comme le confirme L’Equipe, le jeu au pied de Lucas Chevalier a été l’un des critères ayant poussé la direction du PSG à faire le forcing pour son transfert. Ce samedi, le gardien de but de 24 ans a d’ailleurs dégagé une impression d’un mur infranchissable et impeccable sur sa ligne. Rarement Lucas Chevalier avait montré un tel sentiment de sérénité depuis son arrivée.
Le calvaire de Lucas Chevalier enfin terminé ?
Reste maintenant à voir si le gardien du PSG saura se montrer régulier. Jusqu’à présent, ses résultats ont été en dents de scie. Cela lui a d’ailleurs valu quelques critiques ces derniers mois. Lucas Chevalier semble en tout cas avoir fait le plein de confiance contre Le Havre, de bon augure à quelques jours de la réception de Tottenham en Ligue des champions.