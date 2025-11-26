«C'est très impressionnant» : Le transfert choc au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant l'été 2023, le PSG n'a pas hésité à lâcher 50M€ pour recruter Bradley Barcola en provenance de l'OL. Mais après des débuts très impressionnants, il est rapidement rentré dans le rang. Cependant, pas de quoi inquiéter Éric Hély, un de ses formateurs à Lyon, qui confirme que c'est un joueur exceptionnel.

Lorsqu'il est arrivé sur le banc du PSG, Luis Enrique a rapidement réclamé plusieurs joueurs sur le mercato, à commencer par Bradley Barcola, recruté en provenance de l'OL pour 50M€. Mais alors qu'il traverse une période délicate, l'international français reste un joueur impressionnant comme le souligne Éric Hély, un de ses formateurs à Lyon.

«Barcola a une panoplie très large» « Bradley n'est pas un buteur obsessionnel. Je n'ai jamais perçu chez lui d'égoïsme. Il a une panoplie très large. Quand on le voit prendre la profondeur, par exemple, c'est très impressionnant. La différence avec la L1, je l'explique peut-être par une forme de pression », lance-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.