Départ du PSG : La révélation d’Adrien Rabiot !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pensionnaire de l'AC Milan depuis le dernier mercato estival, Adrien Rabiot y a retrouvé un certain Massimiliano Allegri en tant qu'entraîneur. Le joueur français n'a pas caché que l'une des raisons pour lesquelles il avait quitté le PSG pour la Juventus en 2019 était en rapport avec lui.

Lors du dernier mercato estival, alors qu'il commençait une nouvelle saison avec l'OM, Adrien Rabiot a dû faire ses valises. Il a fini par signer à l'AC Milan où il se plaît fortement. En effet, la perspective d'être entraîné par Massimiliano Allegri l'intéressait énormément. Il a alors évoqué son départ du PSG en 2019 en partie à cause de l'entraîneur italien.

Rabiot à fond à Milan Alors qu'il pensait disputer une deuxième saison à l'OM, Adrien Rabiot a dû revoir ses plans et a rejoint l'AC Milan à la fin du mercato estival. Son début de saison a été perturbé pour une blessure au mollet mais il est ravi d'avoir rejoint le club pour Massimiliano Allegri. « Allegri ? C'est un gagnant, et j'aime sa personnalité, sa façon d'entraîner, sa passion pour le football et son ambition. Il se donne toujours à fond, et je partage sa façon de penser. En dehors du terrain, il est toujours très positif, il plaisante et il nous met à l’aise » dit Rabiot pour la Gazzetta dello Sport.