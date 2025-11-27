Barcola : Son remplaçant est annoncé au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, Bradley Barcola traverse une période délicate. En effet, l'ailier du PSG est vivement critiqué et peine à profiter de son énorme temps de jeu en raison des absences dans son secteur de jeu. Par conséquent, Dominique Séverac estime qu'il serait temps de lancer Lee Kang-In à sa place.

Très décevant depuis le début de la saison, Bradley Barcola peine à convaincre et ne profite pas des nombreuses absences dans son secteur de jeu. En effet, l'ailier du PSG a encore déçu mercredi soir à Tottenham. Interrogé sur cette situation, Dominique Séverac, journaliste du Parisien reconnaît qu'il a du mal à comprendre que Luis Enrique n'installe pas plus régulièrement Lee Kang-In dans le onze de départ.

Barcola remplacé par Lee ? « C'est en effet la question que je me suis posée hier, sachant que Lee préfère l'aile droite et que Kvara préfère la gauche. Cela réglerait au moins ce problème et laisserait Barcola en dehors de la pression et des commentaires. Je pense que c'est ce que l'on verra samedi à Monaco avec possiblement une attaque Lee - Dembélé - Kvara ou Mbaye ou Ndjantou », écrit-il à l'occasion d'une session de questions-réponses sur le site du Parisien avant d'ajouter que sa prolongation est toujours en bonne voie.