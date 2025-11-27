Barcola sacrifié : L’annonce qui va faire parler au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Absents obligent, Luis Enrique opère quelques ajustements dans le secteur offensif du PSG ces dernières semaines. Khvicha Kvaratskhelia est baladé sur le front de l’attaque, mais ne joue pas à sa position préférentielle sur l’aile gauche. Ce qui a le don d’agacer Daniel Riolo qui a réclamé un changement drastique avec Bradley Barcola à l’antenne.

Le secteur offensif du PSG est relativement diminué depuis le coup d’envoi de la saison. Khvicha Kvaratskhelia a été un temps blessé, Ousmane Dembélé revient actuellement dans le groupe, mais Désiré Doué est toujours sur le carreau par exemple. Ce qui oblige Khvicha Kvaratskhelia a évolué dans l’axe ou bien sur le flanc droit de l’attaque et non à son poste de prédilection sur le côté gauche.

«Quitte à avoir un Barcola moyen, fous-le à droite» Une erreur selon Daniel Riolo. Pendant la diffusion de l’émission de l’After Foot mercredi soir après la victoire du PSG contre Tottenham en guise de la 5ème journée de saison régulière de Ligue des champions (5-3), l’éditorialiste de RMC a réclamé un changement XXL à Luis Enrique dans sa composition d’équipe concernant Khvicha Kvaratskhelia. « Je le dis tout le temps, Kvara n’est pas un joueur polyvalent. Ils ont essayé 9, ça ne marche pas. A droite, c’est moins bien. Quand il est à gauche, tu as l’impression de voir un autre mec, comme si d’un coup il allumait la lumière. Quitte à avoir un Barcola moyen, fous-le à droite ».